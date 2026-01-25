Il Napoli cambia modulo! Niente più ali, Conte pensa al 3-5-2 e sovverte il mercato

di Pierpaolo Matrone

Il Napoli valuta una svolta tattica che può influenzare anche le prossime mosse di mercato. Inizialmente l’obiettivo era individuare un’ala pura per sostituire Lang, ma ora lo scenario potrebbe cambiare. Secondo il Corriere dello Sport, Antonio Conte starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di passare al 3-5-2, sistema che richiederebbe un profilo diverso sugli esterni.

Da qui l’orientamento verso un quinto di centrocampo a destra, capace di coprire tutta la corsia. Tra i nomi seguiti c’è Juanlu Sanchez, già nel mirino del club dalla scorsa estate. Le riflessioni di Conte e del direttore sportivo Manna nascono anche dall’emergenza offensiva, aggravata dall’uscita di scena di Neres, fermo per i problemi alla caviglia. Il mercato azzurro, dunque, potrebbe virare su un rinforzo più difensivo che offensivo.