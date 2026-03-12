Podcast Giordano: "Il Napoli ha perso dove poteva vincere, penso a queste quattro gare"

vedi letture

"Per gradimento è troppo facile per me: De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. Nonostante l’apporto magari non sia stato continuo, c’è stata comunque la possibilità di goderselo. Se c’è un giocatore che induce al delirio sportivo è lui."

Se Conte dovesse schierare De Bruyne dal primo minuto, ti convincerebbe?

"Questo lo può dire solo l’allenatore: lo vede tutti i giorni, sa come sta e magari ci parla. Dall’esterno possiamo sapere poco. Una cosa è star bene in allenamento, un’altra è reggere 90 minuti in partita."

E invece la tua classifica per rendimento?

"Credo che Højlund stia davanti agli altri. Poi ci metto Neres, probabilmente… oppure Elmas."

E per il terzo posto? McTominay?

"Sì, il terzo McTominay, nonostante tutto. Vale quello che ha fatto finché è stato al meglio."

Quindi la tua top 3 è Højlund, Elmas e McTominay?

"Sì, Højlund, Elmas e McTominay."

Dopo la sconfitta dell’Inter nel derby si è tornati a parlare di rammarico a Napoli per lo scudetto: tra infortuni ed errori arbitrali si poteva lottare di più per il titolo?

"Semplicemente la vita va vissuta per come ti arriva. Pensare di rifare la classifica con i giocatori che non c’erano è complicato: magari perdi anche con quelli. Il Napoli ha perso partite che poteva vincere, soprattutto nella prima parte: penso a PSV, Torino, Udinese e Bologna. Detto questo, è chiaro che se hai i giocatori è una cosa e se non ce li hai è un’altra. E anche gli episodi cambiano le partite: se ti danno un rigore come quello contro il Verona o se non ti annullano il gol a Bergamo, cambia tutto."