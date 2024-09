Il Napoli di Conte in 19 giorni: un mini ciclo per 'scoprire' le carte

Diciannove giorni per capirsi un po’. Il Corriere dello Sport scrive così in vista del ciclo di gare che attende la squadra di Antonio Conte: "Per scoprirsi e scoprire le carte: da domenica a venerdì 4 ottobre, dal Cagliari al Como, passando per il Palermo in Coppa Italia e il Monza al Maradon a , e soprattutto attraverso la super sfida con la Juventus a Torino. Il clou di una riunione che, tanto per citare la metafora pugilistica usata da Conte dopo i cazzotti di Verona, il Napoli dovrà affrontare come Rocky.

E ora si riparte per dirsi qualcosa in più: diciannove giorni, dicevamo, e cinque partite fino alla prossima sosta di ottobre. Il carnet: si comincia domenica alle 18 a Cagliari, poi si va in scena contro il passato a Torino con la Juve sabato 21 settembre alle 18; mini ciclo ravvicinato al Maradona tra il 26 e il 29 settembre con i sedicesimi di Coppa Italia contro il Palermo (ore 21) e la sesta di campionato con il Monza (20.45). A Como, nello stadio in riva al lago, il gran finale contro Fabregas: e poi, arriverà il primo bilancio. Inevitabile".