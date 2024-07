Foto Il Napoli è arrivato a Rivisondoli, comincia il ritiro! Nel pomeriggio l'allenamento

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 13:55 In primo piano

Il Napoli poco prima delle 13.30 è arrivato all'hotel di Rivisondoli. Comincia così ufficialmente il secondo ritiro di Castel di Sangro che durerà fino al 9 agosto.

Oggi subito in campo al Patini agli ordini di Conte. Tanta attesa per i calciatori e i nazionali assenti a Dimaro come Kvara, Di Lorenzo e il neo colpo Buongiorno.