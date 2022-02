Il Napoli si ribella agli episodi: la reazione che vale vittoria, entusiasmo e primo posto

Dopo un primo tempo disordinato e sofferto, in linea con Cagliari e le due sfide di Barcellona, la prova della ripresa è l'aspetto che lascia ben sperare

Il Napoli ritrova in un colpo solo vittoria, entusiasmo e primo posto, superando il bivio disegnato da Spalletti alla vigilia e riagganciando il Milan che è atteso proprio al Maradona per uno scontro diretto che ricorda gli anni d'oro della storia partenopea. Sembrava l'ennesima occasione sprecata per gli azzurri, ma la serata termina con l'urlo di Fabian Ruiz, tutto il gruppo sotto il settore ospiti e Luciano Spalletti che non trattiene le lacrime per la girandola di emozioni finali e la possibilità che sembra aprirsi in questo folle campionato.

Andare oltre gli episodi

In questo stagione, nelle pieghe di gare sfortunate, il Napoli spesso ha fatto prevalere lo scoramento alla voglia di ribellarsi agli eventi. Stavolta il gol di Pedro dalla distanza alla soglia del novantesimo - che poteva essere una vera e propria mazzata a livello psicologico in un momento in cui la Lazio non creava più pericoli ed il Napoli aveva avuto occasioni per chiuderla - porta alla reazione furiosa del Napoli che sfrutta il recupero per assaltare la Lazio fino al gol di Fabian dopo l'ennesima transizione. "Tutti rompono i coglioni a questa squadra sul carattere, ora voglio vedere quello che dicono", lo sfogo di Spalletti, proprio sul tema, nel post-partita.

Le risposte del secondo tempo

Dopo un primo tempo disordinato e sofferto, in linea con Cagliari e le due sfide di Barcellona, la prova della ripresa è l'aspetto che lascia ben sperare in vista della corsa finale. Determinante l'impatto di Elmas, al posto di un deludente Zielinski, che entra in entrambe le reti (assist sul primo e inserimento centrale nella transizione del secondo), ma anche la crescita di Insigne, tornato decisivo con un gol dei suoi e l'assist finale. Tutti però potranno rifiatare dopo questo tour de force: il Napoli potrà contare sulla settimana tipo (a differenza del Milan, atteso dalla Coppa Italia) col recupero di elementi come Lobotka, Anguissa e Lozano per avere più qualità e cambi.