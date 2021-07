Il Napoli torna su Camara! Dalla Grecia: è la prima scelta, Raiola in pressing

Il Napoli valuta l'acquisto di un nuovo centrocampista, visto anche l'infortunio di Diego Demme. Come scrive il portale greco Sportime, il club azzurro avrebbe come primo obiettivo per il centrocampo Mady Camara dell'Olympiacos. Nei giorni scorsi il Napoli avrebbe inviato una nuova offerta al club greco attraverso Mino Raiola, che ha fatto le sue mosse per essere coinvolto in questa operazione.

IL COSTO - Non c'è ancora una proposta definitiva, ma l'Olympiacos per il classe '97 non accetta meno di 15 milioni di euro. I campioni di Grecia stanno aspettando per vedere se arriverà la proposta giusta. Il Napoli, dal canto suo, lascia intendere che inserirà molti bonus e una percentuale sulla rivendita.