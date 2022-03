Il Napoli verticale si rilancia: le mosse di Spalletti ridimensionano il Verona ed esaltano Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vince, convince e si rilancia nella corsa Scudetto. La squadra di Luciano Spalletti nel momento più difficile è capace di reinventarsi contro il Verona, sofferto storicamente per caratteristiche negli ultimi incroci, con una prestazione molto più verticale che ridimensiona i punti di forza della squadra di Tudor ed esalta Victor Osimhen, di nuovo devastante al di là dei due gol, che permette al Napoli di poter ancora rivolgere lo sguardo alla vetta della classifica e non soltanto alle inseguitrici per la Champions.

Le mosse di Spalletti

Out Insigne e Zielinski, rinunciando al fraseggio, per la velocità di Lozano (che accompagna meglio Osimhen) e l'inserimento di Anguissa nel terzetto in mediana con Lobotka e Fabian. Il Napoli limita così al massimo il fraseggio corto, che avrebbe esaltato le qualità di pressione del Verona come nelle ultime gare, e va sistematicamente diretto alle spalle della difesa gialloblù che paga l'aggressività. A fine primo tempo il possesso palla è tutto dei gialloblù che però chiudono con zero tiri in porta. Nella ripresa il dato poi finisce in perfetta parità col Napoli che punta più alla gestione, non senza qualche brivido a causa del gol subito sull'unica occasione gialloblù.

Osimhen immarcabile

Al resto ci pensa il nigeriano, finalmente più accompagnato nelle sue proiezioni offensive rispetto all'ultimo periodo. Sul primo gol solito stacco imperioso su un cross a spiovere di Politano (come a Venezia) che gli permette di mostrare di nuovo la sua ormai caratteristica elevazione. Raddoppio di puro opportunismo, staccandosi alle spalle dei difensori e mostrando una crescita anche nei movimenti in area di rigore. Con la doppietta sale a quota 9 gol in campionato (con 3 assist e 4 rigori procurati), 13 complessivi in stagione (in 1683') ma considerando le tante partite saltate per apprezzarlo bisogna considerare la media gol che è di un gol ogni 129 minuti. Come i più grandi del campionato.