Il Napoli vola, ADL torna a twittare: "Sangue freddo. Calma e gesso!"

Missione compiuta per il Napoli che dopo il ko dell'Inter non sbaglia e supera 2-0 il Torino. Gli azzurri ora sono da soli in testa alla classifica e il presidente Aurelio De Laurentiis scrive un post su X: "Sangue freddo. Calma e gesso. Forza Napoli Sempre!".