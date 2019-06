Il nuovo Napoli camaleontico di Ancelotti e l'indizio sul modulo che arriva da Insigne

Se Carlo Ancelotti voleva una conferma l’ha sicuramente avuta ieri da Lorenzo Insigne. Un Napoli con più varianti tattiche è un’ipotesi che circola da un po’ nell’ambiente azzurro e l’idea di tornare, in alcune occasioni, al tridente offensivo pare proprio essere reale nella testa di Carlo Ancelotti (lo ha spiegato anche Repubblica nella sua edizione odierna).

INSIGNE - Ebbene la prestazione di ieri di Lorenzo Insigne, autentico trascinatore della Nazionale e autore anche di uno splendido gol, non può che essere un’altra “spia” che possa convincere Carletto a riutilizzare il 4-3-3 sarriano, riportando Insigne nella sua posizione naturale, dove sicuramente si esprime al massimo. Dopo un grande inizio e tanti gol che avevano fatto parlare di un nuovo Insigne goleador, il talento di Frattamaggiore si è un po' spento nel corso dell'annata. Una stagione comunque positiva, intendiamoci, ma senza la corsia sinistra da cui partite il nuovo capitano del Napoli sembra perdere qualche certezza e non riesce a esprimere il suo talento.

CAMALEONTE - Un’idea che ovviamente non cancellerebbe il lavoro fatto quest’anno con il 4-4-2 pronto a diventare 4-2-4 o 4-2-3-1. Le opzioni sono tutte in campo, ma il 4-3-3 potrebbe diventare un’altra arma da poter utilizzare per il nuovo Napoli con Lorenzo Insigne al centro del progetto ma decentrato nel modulo, partendo da sinistra come piace a lui. Insomma, l'ipotesi in campo è quella di un Napoli camaleontico pronto a far male in vari modi, sfruttando i pregi degli azzurri a seconda delle debolezze degli avversari.