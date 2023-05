Il tatuaggio emoziona, ma non cambia la scelta: Spalletti ha deciso di andare via

uel logo del Napoli col terzo scudetto rientra nel vissuto di quelle parole, di quel legame profondo, intoccabile

Il tatuaggio di Luciano Spalletti ha emozionato i napoletani.

Quel logo del Napoli col terzo scudetto rientra nel vissuto di quelle parole, di quel legame profondo, intoccabile che un successo così leggendario quanto atteso trasferisce, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno pur sottolineando che non cambierà la decisione finale del tecnico: "È un gesto che non sembra incidere sulle scelte, Spalletti al di là del tatuaggio sembra intenzionato a non cambiare idea anche nel caso in cui De Laurentiis dovesse fare un ultimo tentativo per provare a convincerlo. La consapevolezza dell’affetto non determina il futuro, del resto Spalletti ha spiegato che si tratta di una decisione maturata nel corso del tempo e neanche i tantissimi gesti d’amore compiuti dai tifosi al centro sportivo di Castel Volturno in questi giorni lo fanno cambiare idea".