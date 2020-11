Il vero problema di Lobotka

Troppo facile criticarlo ora che è sulla bocca di tutti per rendimento e forma fisica da rivedere. Stanislav Lobotka ha deluso le aspettative, fino a questo momento, e la prova contro il Rijeka ha confermato le perplessità sul suo conto. Ma dov'è la verità? Possibile che il Napoli abbia speso oltre venti milioni per un calciatore simile? Evidentemente serve equilibrio per un bilancio definitivo del giocatore slovacco, un play moderno che al Celta Vigo illuminava la manovra e a Napoli fatica a brillare.

Parliamo di un calciatore reduce da un campionato totalmente diverso dal punto di vista tattico e non è facile ambientarsi subito, specialmente in una squadra dove poche volte sei stato titolare. Lo scorso anno giocava quasi sempre Demme e ora ci sono Fabian e Bakayoko davanti nelle gerarchie. Lobotka, calciatore di geometrie ma bravo anche a portare palla, non ha trovato in Italia gli stessi spazi invitanti che in Spagna ci sono. A Napoli si limita al compitino e non basta. Dovrebbe osare un po' di più, ma le recenti critiche non lo aiuteranno in tal senso. Servirà ancora un po' di tempo, bisogna aspettarlo. Senza fretta o giudizi affrettati.