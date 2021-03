Ajax, Arsenal, Dinamo Zagabria, Granada, Manchester United, Roma, Slavia Praga, Villarreal. Questo l'elenco delle squadre che parteciperanno ai quarti di finale di Europa League. In questo elenco poteva esserci anche il Napoli che è uscito ai sedicesimi di finale, eliminato dal Granada. Proprio gli spagnoli sono ancora avanti e sono rientrati tra le prime otto della seconda competizione internazionale. Un vero e proprio rimpianto per il Napoli di Gattuso.

Il vero rimpianto della stagione, infatti, non è l'attuale posizione in classifica, né la sconfitta nella finale di Supercoppa con la Juve, ma l'uscita dall'Europa League contro una squadra che non aveva dimostrato di essere superiore in campo. Il Napoli, ora, poteva trovarsi nella condizione di poter vincere un trofeo europeo contro rivali che non sembrano superiori, ad eccezione, forse, del Manchester United. Vincere l'Europa League dava anche accesso diretto alla Champions. Un vero peccato. Il vero rimpianto di questa annata.