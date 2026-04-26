Indiscrezione dal Brasile: Napoli in trattativa avanzata per il 2008 Gabriel Indio

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Il Napoli guarda al futuro e, secondo indiscrezioni arrivate dal Brasile, sarebbe vicino a un giovane.

Il Napoli guarda al futuro e, secondo indiscrezioni arrivate dal Brasile, sarebbe vicino a un giovane. Spunta infatti un nome a sorpresa per il mercato azzurro: si tratta di Gabriel Índio, difensore centrale classe 2008 già nel giro dei professionisti. A rivelarlo è Samuca TV attraverso il giornalista Caio Fábio, secondo cui “il Napoli sarebbe in trattative avanzate per il giovane dell’Athletic, con un’operazione da circa 4 milioni di euro”.

Chi è Gabriel Indio

Mancino, dotato di buona struttura e personalità, Gabriel Índio ha già accumulato oltre 1100 minuti tra Serie B brasiliana, Campeonato Mineiro, Coppa nazionale e competizioni giovanili. Un investimento in prospettiva che, se confermato, sarebbe in linea con la strategia del club di puntare su talenti emergenti. Il Napoli osserva e accelera: il futuro potrebbe parlare ancora sudamericano.