Calciomercato Napoli, il primo acquisto per Allegri arriva...dalla Liga

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Rafa Marin rientra dal prestito dal Villarreal e per il Napoli si può realmente considerare come un nuovo acquisto per Allegri

Rafa Marin può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per il Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il difensore spagnolo aveva la possibilità di proseguire la propria esperienza al Villarreal, soluzione gradita al club valenciano e che gli avrebbe garantito continuità in un ambiente già conosciuto. Alla fine, però, ha prevalso la volontà di rilanciarsi in azzurro e di dimostrare il proprio valore dopo una stagione vissuta senza trovare lo spazio sperato.

La scelta del difensore: Napoli prima di tutto

La svolta è arrivata già a fine aprile, quando il direttore sportivo Giovanni Manna ha comunicato agli agenti del calciatore la volontà del club di puntare ancora su di lui. Un segnale chiaro che ha avuto un peso determinante nella decisione finale del difensore. Nell'accordo stipulato con il Villarreal, infatti, l'eventuale diritto di riscatto era subordinato anche alla volontà dello stesso giocatore, che ha scelto di non percorrere la strada del ritorno definitivo in Spagna.

La crescita e la scelta di Rafa Marin

Rafa Marin ha preferito restare al Napoli e mettersi nuovamente in gioco, convinto di poter ritagliarsi un ruolo importante all'interno del progetto tecnico azzurro. L'obiettivo è quello di conquistare maggiore spazio, affermarsi con continuità e compiere il definitivo salto di qualità anche sul palcoscenico internazionale, sfruttando una nuova occasione per dimostrare tutte le sue qualità.