Infortunio Anguissa, Cds: "Oggi gli esami, si teme stop non breve"
Frank Zambo Anguissa è arrivato in Italia di rientro dal Marocco dopo il problema fisico avvertito in nazionale. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, solo gli esami strumentali a cui si sottoporrà nelle prossime ore, intanto, chiariranno l’entità dell’infortunio. Problemi a un flessore la prima diagnosi, ma si attendono notizie certe prima di valutare la gravità dello stop e i successivi tempi di recupero.
"Che potrebbero non essere brevi: la sua federazione parla di una lesione. Anguissa rischia uno stop non breve, una vera e propria tegola per il Napoli che, dopo la sosta, al rientro, sarà atteso dalla doppia sfida del Maradona (Atalanta il 22 e Qarabag in Champions il 25 novembre) e poi, in generale, da un altro tour de force con partite ogni tre giorni".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
