Infortunio Anguissa: con l'Inter non solo Billing, spunta una sorpresa

Antonio Conte riflette sul sostituto di Anguissa, il grande assente sabato contro l'Inter per la super sfida del Maradona in programma alle ore 18. Con una vittoria gli azzurri sorpasserebbero la squadra di Inzaghi che, altrimenti, in caso di tre punti, potrebbe scappare a +4 a undici giornate dal termine del campionato. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano spiega che verrà confermato il 3-5-2 con alcuni dubbi da sciogliere.

"Infortunio Anguissa? Conte ha due soluzioni per sostituirlo, la realtà racconta questo, e così bisognerà capire se sarà confermato Billing, l’ultima piacevole scoperta, o se sarà rilanciato Gilmour, per una mera casualità titolare per l’ultima volta in campionato proprio nel primo atto di San Siro. Caratteristiche diverse, strategie diverse e si vedrà".