Castel di Sangro, day 3: esercitazione attacco contro difesa, a bordocampo c'è anche ADL

Si chiude qui il racconto della seduta pomeridiana del secondo giorno nel ritiro di Castel Di Sangro.

18.55 - Termina la seduta di stretching, gli azzurri escono dal campo. Termina qui la seduta pomeridiana.

18.51 - Out Meret per l'intero allenamento dopo la botta subita ieri in allenamento.

18.50 - C'è anche Aurelio De Laurentiis a bordocampo nel giorno del 99esimo compleanno del Napoli.

18.49 - Fase di stretching al centro del campo.

18.45 - Intanto Manna siede a bordo campo, telefono bollente per il dirigente azzurro che osserva da posizione privilegiata l'allenamento degli azzurri.

18.36 - Cambiano le parti, adesso sono i rosa a difendere ed i blu ad attaccare.

18.35 - Dopo circa 30 minuti, termina la fase di attacco contro difesa. Brilla il solito Lobokta in mezzo al campo.

18.27 - Attacco contro difesa in questa prima parte di allenamento. Conte al centro del campo gestisce i ritmi e l'intensità

18.17 - Gruppo diviso in 2, in rosa: Rrahmani, Beukema, Di Lorenzo, Spinazzola, Lobotka, De Bruyne, Raspadori, Neres, Lucca, Lang. In blu: Contini, Obaretin, D'Angelo, Politano, Zanoli, Mazzocchi, Hasa, Anguissa, Saco, Lukaku, Sgarbi.

18.15 - Parte la sessione pomeridiana nel giorno 3 del ritiro di Castel Di Sangro

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella terza giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta mattutina a porte chiuse di quest'oggi, la squadra di Antonio Conte torna ad allenarsi davanti ai tifosi e alla stampa allo Stadio Teofilo Patini. L'apertura dei cancelli dell'impianto abruzzese è prevista per le ore 18.15