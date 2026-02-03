Clamoroso Lukaku: pressing dalla Turchia per averlo già a gennaio

vedi letture

Il Fenerbahce aveva pensato a Lukaku per rinforzarsi a gennaio. Un vero e proprio retroscena di mercato. Poi alla fine è arrivato a Istanbul, dall'Angers, Sidiki Cherif ma non è stato l'ultimo nome vagliato. Secondo quanto raccolto da Tmw, nella shortlist c'era anche Romelu Lukaku del Napoli. II belga, in recupero fisico, è stato concretamente vagliato e sondato dal Fener. Tedesco lo ha allenato anche col Belgio ma il rapporto tra i due è stato condito da alti e bassi, così la dirigenza ha preferito non affondare il colpo e virare su un altro profilo come Cherif.