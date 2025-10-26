Infortunio De Bruyne, Il Mattino: c'è il rischio che il 2025 sia già finito!

L’indomani di Napoli-Inter porta con sé apprensione per le condizioni di Kevin De Bruyne, costretto al cambio durante la sfida del Maradona. In attesa del comunicato ufficiale della SSC Napoli, le prime indiscrezioni filtrate non fanno dormire sonni tranquilli allo staff azzurro. Il trequartista belga ha riportato un risentimento muscolare che potrebbe rivelarsi più serio del previsto, tanto da mettere a rischio l’intero finale del 2025. Il giocatore ha già convissuto in passato con problemi simili al bicipite femorale: lo stesso tipo di guaio lo aveva costretto a uno stop di quattro mesi due anni fa e a un altro mese ai tempi del Manchester City nella scorsa stagione.

I segnali arrivati dal campo non sono incoraggianti, con De Bruyne visibilmente dolorante al momento dell’uscita. Come scrive Il Mattino, oggi il numero 17 si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. La paura c’è, perché perdere un leader tecnico come De Bruyne in una fase così delicata della stagione rappresenterebbe un duro colpo per Antonio Conte e per gli obiettivi del Napoli.