Infortunio Di Lorenzo, tutti temono il crociato: se confermato, la prognosi è shock

vedi letture

Ore di apprensione in casa Napoli dopo l’infortunio rimediato da Giovanni Di Lorenzo. Il capitano è stato portato negli spogliatoi in barella e ha lasciato lo stadio al termine della gara, con sensazioni tutt’altro che incoraggianti. Nessuna diagnosi ufficiale è stata comunicata nell’immediato, ma il timore diffuso è quello di un serio problema al legamento crociato del ginocchio. Lo scrive Il Mattino.

Gli accertamenti in programma oggi chiariranno la reale entità dell’infortunio. Solo dopo gli esami si potranno valutare le possibili soluzioni, tra terapie conservative o intervento chirurgico, e soprattutto i tempi di recupero. Qualora venisse confermata l’ipotesi più grave, la stagione del terzino azzurro potrebbe considerarsi già conclusa, con il rientro rimandato al prossimo anno.