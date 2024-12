Infortunio Kvaratskhelia: novità sui tempi di recupero

Sulle pagine del Corriere dello Sport si torna a parlare del problema fisico accusato da Kvaratskhelia contro la Lazio. Un infortunio non grave che dovrebbe escluderlo sabato contro l’Udinese e al massimo sabato 21 dicembre contro il Genoa a Marassi: l’idea è questa e Kvara, si legge sul quotidiano oggi in edicola, sarà valutato giorno dopo giorno per capire in che modo e con quanta velocità riuscirà a rispondere alle sollecitazioni delle terapie.

