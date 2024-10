Infortunio Lobotka, svelati i tempi di recupero: c'è una speranza

Per Lobotka confermato il problema a uno dei muscoli flessori della coscia sinistra che aveva costretto il centrocampista azzurro a chiedere il cambio all’84’ della partita di Nations League giocata e vinta lunedì dalla sua Slovacchia per 3-1 contro l’Azerbaigian a Baku.

Lobo, per cominciare, diserterà la partita in programma domenica alle 12.30 al Castellani e a seguire darà forfait anche per la successiva contro il Lecce al Maradona, in agenda alle 15 di sabato 26 ottobre. L’obiettivo, a questo punto, è restituirlo a Conte in tempo per la successiva trasferta a San Siro con il Milan: martedì 29 ottobre (ore 20.45). Lo scrive il Corriere dello Sport.