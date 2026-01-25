Infortunio Milinkovic-Savic, Cds: Conte vuole schierarlo, Meret non gioca da 4 mesi

La vigilia di Juventus-Napoli si complica anche tra i pali. Vanja Milinkovic-Savic ha accusato un problema fisico durante la rifinitura e le sue condizioni verranno valutate con attenzione nelle prossime ore. La presenza del portiere serbo resta quindi in forte dubbio per la sfida di stasera, mentre Antonio Conte tiene già in preallarme Alex Meret.

Secondo il Corriere dello Sport, Vanja ha avvertito un fastidio a una gamba e solo il test decisivo di oggi chiarirà se potrà scendere in campo. In caso contrario toccherà a Meret, rientrato dopo l’ultimo problema al braccio. Per l’ex Udinese sarebbe un ritorno immediato tra i pali dopo mesi difficili: la sua ultima gara risale al 28 settembre contro il Milan, poi una lunga assenza tra scelte tecniche e infortuni. L’emergenza continua.