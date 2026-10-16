Infortunio Neres, salterà almeno sei partite: la data del rientro

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Neres si ferma di nuovo: lesione al semimembranoso, out almeno tre settimane. Salta sei gare, obiettivo Lazio o Torino.

David Neres si ferma di nuovo. L’esterno brasiliano era tornato a fine agosto dopo uno stop di otto mesi, ma ora è di nuovo ai box e ne avrà per almeno tre settimane. Ieri gli esami strumentali a cui si è sottoposto al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il giocatore, malconcio dopo la trasferta contro il Villarreal, ha già iniziato l’iter riabilitativo, in una fase in cui il Napoli aveva ritrovato alternative in attacco e sembrava poter contare su di lui per il tour de force. Lo scriveil Corriere dello Sport oggi in edicola.

Obiettivo Lazio, ma niente forzature: sei gare sicuramente out

Si tenterà il recupero per la sfida con la Lazio dell’8 novembre, ma lo staff non vuole forzare i tempi. Non è dunque da escludere che Neres possa tornare in campo direttamente dopo la nuova sosta per le nazionali, e quindi per la partita contro il Torino del 21 novembre. Salterà sicuramente le prossime sei partite: Venezia, Bodo/Glimt, Roma, Monza, Juventus e Porto. Un calendario fittissimo che Allegri dovrà affrontare senza uno dei suoi esterni offensivi, ridisegnando il reparto con Giovane, Alisson Santos, Lang e gli altri a disposizione, in una stagione in cui il brasiliano ha già pagato un lungo periodo di assenza.