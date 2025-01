Infortunio Olivera, Cds: il Napoli ripensa a Biraghi in uscita dalla Fiorentina

Giusto una pausa per la partita di oggi con la Juventus e poi sarà di nuovo mercato, scrive il Corriere dello Sport per raccontare del rientro da Milano del ds Manna. Non solo l'attaccante o il centrale. Strategie e riflessioni legate anche agli eventi, l'ultimo l'infortunio di Olivera che potrebbe anche spostare il mirino su un esterno nella caccia al difensore:

"Se per Pongracic dovessero diventare insormontabili gli ostacoli che la Fiorentina continua a seminare sul cammino del Napoli, perchè la Viola non ha intenzione di cederlo in prestito e la richiesta è estremamente alta (base di partenza intorno ai 20 milioni), il Napoli potrebbe anche pensare di tornare su un mancino. Un vecchio obiettivo: tipo Cristiano Biraghi, anche lui alla Fiorentina, in rottura con Palladino. Idee, per il momento soltanto idee".