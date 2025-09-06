Infortunio Rrahmani, Ct Kosovo: "Ha problemi ai muscoli, spero non gravi"

Amir Rrahmani, capitano del Kosovo e difensore del Napoli, è stato costretto ad abbandonare il campo al 64' della sfida di ieri contro la Svizzera. Problema muscolare alla coscia destra per il centrale azzurro. Dopo lo stesso Rrahmani, anche il ct del Kosovo, Franco Foda, ha parlato dell'infortunio ai microfoni dei media kosovari: "Per quanto riguarda l'infortunio, ha problemi ai muscoli, spero non sia qualcosa di grave.

È stato costretto ad uscire, ma il secondo tempo è andato molto meglio. Eravamo più compatti, chiudevamo meglio le fasce, eravamo più sicuri con la palla e abbiamo conquistato più seconde palle. Nel primo tempo non abbiamo giocato al nostro solito livello".