Ultim'ora Svizzera-Kosovo, apprensione per Rrahmani! L'azzurro chiede il cambio ed esce al 64'

Arriva una brutta notizia per il Napoli da Basilea. Nel corso del match di qualificazioni ai Mondiali 2026 tra la Svizzera e il Kosovo, con gli elvetici avanti 4-0, si è infortunato il difensore azzurro Amir Rrahmani. Il capitano del Kosovo, dopo essersi toccato la coscia destra ha chiesto il cambio al 64'.

Da valutare l'entità del problema muscolare, che dovrebbe essere al flessore. La situazione sarà valutata nelle prossime ore con accertamenti medici. L’auspicio è che si tratti solo di un affaticamento muscolare, ma la sua uscita precauzionale tiene in apprensione il Napoli in vista della ripresa del campionato e del prossimo impegno contro la Fiorentina di sabato 13 settembre.