Rrahmani sull'infortunio in nazionale: “Farò una risonanza per vedere di cosa si tratta"
Al 64' di Svizzera-Kosovo 4-0, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, il capitano kosovaro e centrale del Napoli, Amir Rrahmani, ha abbandonato il terreno di gioco dopo aver chiesto il cambio a causa di un problema muscolare alla coscia. Nel post partita, il difensore azzurro è intervenuto ai microfoni di Klankosova.tv parlando anche delle sue condizioni fisiche:
"Domani (oggi, ndr) faremo la risonanza per vedere di cosa si tratta. Dobbiamo dimenticare questa partita il prima possibile, prendere solo gli errori commessi e migliorarli, preparandoci per la partita contro la Svezia. In realtà la Svizzera ha sfruttato le opportunità che si sono presentate dopo i nostri errori. Tutte le occasioni si sono verificate nel primo tempo. Fin dal primo minuto non siamo riusciti a conquistare il secondo pallone, lo hanno sempre vinto loro. Da lì hanno iniziato le loro azioni e noi siamo rimasti molto indietro. Non siamo stati attenti".
