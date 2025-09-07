Infortunio Rrahmani, si va verso il forfait a Firenze e non solo: quante partite può saltare
Preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Amir Rrahmani, costretto a lasciare il campo durante il match tra Kosovo e Svizzera a causa di un problema muscolare. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la dinamica dell’episodio lascia pochi dubbi: si tratta di un infortunio al flessore, anche se l’entità non è ancora stata definita con precisione. Il difensore kosovaro si sottoporrà a una prima risonanza magnetica direttamente in patria per capire se potrà rientrare già domani contro la Svezia. Nel caso in cui l’esito non fosse positivo, il centrale potrebbe rientrare anticipatamente a Napoli per sottoporsi a nuovi accertamenti e avviare il percorso riabilitativo.
Lo scenario che preoccupa maggiormente riguarda i tempi di recupero. Sempre secondo il quotidiano, infatti, non è da escludere che Rrahmani debba alzare bandiera bianca per i prossimi due impegni di cartello: la trasferta di campionato contro la Fiorentina e, soprattutto, l’esordio in Champions League contro il Manchester City.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
