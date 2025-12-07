Juventus, Spalletti a Dazn: "Napoli è andato più forte! Emozioni? Quando il Maradona canta..."

vedi letture

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, commenta così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 nella sfida col Napoli: "Loro sono andati più forti, noi siamo stati più timidi. Ci hanno fatto correre, sono una squadra forte e in condizione: ti portano a giro per il campo perché hanno forza e anche qualità".

Cosa ha fatto girare la gara? "Si prova a fare una cosa, per avere una conoscenza maggiore: sia Yildiz che Conceicao sanno palleggiare, Locatelli si è abbassato un po' troppo e non ha mantenuto la posizione di centrocampo, siamo rimasti sempre impantanati perché non siamo riusciti a far valere la superiorità in mezzo. Meglio nel secondo tempo, siamo riusciti ad andare uomo contro uomo ma loro hanno qualità nel ribaltare l'azione in campo aperto. Dopo il gol abbiamo preso un po' in mano il pallino, ma sempre facendo cose un po' scolastiche senza forzare la situazione per fare qualcosa in più. C'è da fare dei passi avanti e anche velocemente, perché sennò diventa difficile".

Come si risolve questa situazione? "Secondo me possiamo fare meglio di oggi, gli abbiamo dato un numero incredibile di palloni. Se non la guidi tu, ti trovi a fare il passeggero degli altri che prendono delle decisioni e tu ti devi adeguare. Ogni palla inattiva loro fanno un blocco, non siamo riusciti a trovare le contromisure. Basta parlarsi e mettersi a posto in quel caso. Magari gliel'abbiamo fatta mettere un po' troppo comoda, però sono tutte decisioni che vanno prese al momento e danno il risultato in base alla decisione che prendi".

Emozionante tornare al Maradona? "Sì, quando cantano queste canzoni che conosco ormai a memoria diventa uno spettacolo unico".