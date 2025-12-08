Fake news Napoli-Juve, Alvino: "Brutta pagina di giornalismo, hanno inventato dei sassi!"

Nel pre-partita di Napoli-Juventus, si era diffusa una fake news riguardante la partenza del bus bianconero dall'Hotel Parker's in direzione Stadio Diego Armando Maradona. Secondo questa indiscrezione, il pullman sarebbe stato colpito da una sassaiola nel tragitto, con l'impatto delle pietre che avrebbe provocato la rottura o il danneggiamento di alcuni vetri del mezzo che trasportava squadra e lo staff bianconero.

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato così sui propri canali social: "Brutta pagina di giornalismo stasera per DAZN che si è inventata di sana pianta una sassaiola al pullman della Juventus. Episodio mai accaduto così come confermato da chi gestisce l’ordine pubblico a Napoli. Nessun vetro rotto, nessun lancio di pietre all’indirizzo del bus bianconero. Purtroppo la fake news è diventata subito virale scatenando i soliti leoni da tastiera ed i loro commenti razzisti nei confronti dei napoletani. Scambiare l’accensione di fumogeni con il lancio di sassi significa mistificare la verità. Ci vuole cautela e buon senso prima di dare notizie fasulle!".