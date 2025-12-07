Conte a Dazn: "Ai ragazzi dico tre volte grazie. Emergenza? Non recupero nessuno..."

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del suo Napoli contro la Juventus per 2-1.

"Complimenti ai calciatori perché c'è solo da dire grazie, grazie, grazie, in un momento ripeto di grande difficoltà a livello numerico stiamo facendo qualcosa di incredibile. sono cresciuti molto questi ragazzi, mi riempie d'orgoglio, loro sentono quello che fanno e hanno capito il momento particolare che stiamo attraversando. Le risposte sono incredibili".

Si riferisce a qualcuno? Abbiamo visto McTominay stringere i denti

"Guarda Scott sicuramente, così come tutti, sta facendo qualcosa di straordinario a livello di presa di coscienza. E questo lo si vede in tutti i ragazzi: Elmas ha fatto una partita ed una prestazione super, aveva giocato solo in Coppa Italia lì, era la prima volta. L'ho utilizzato come esterno o come 10, era la prima volta. È difficile trovare parole, abbiamo giocato con Atalanta, a Roma, con il Qarabag e oggi la Juve: tutte molto molto forti, ma siamo in una situazione di grande emergenza. Resto sbalordito dall'entusiasmo e dall'energia dei ragazzi, c'è da riposare. Abbiamo 2 giorni e poi si va in Portogallo con il Benfica, dobbiamo prepararla di più alla lavagna, devono recuperare energie".

La tua squadra ha una capacità di cambiare il tipo di partita: questa capacità di cambiare pelle è la prima domanda, poi recuperi qualcuno che possa giocare a centrocampo?

"Tutte le partite sono diverse, ogni partita ha più fasi: se possiamo pressare alto lo facciamo, facendo così eviti che poi l'avversario possa girare nella tua metà campo. Abbiamo subito 2 tiri, per il resto è stata una partita giocata con grande energia e rigore tattico, con grandi giocate importanti che prepariamo durante la settimana. Per il centrocampo, non recupera nessuno. Lobotka, per fortuna, non ha avuto niente al soleo ma al tibiale, 10-15 giorni, poteva andare peggio. L'avevo fatto riposare con il Cagliari per evitare i problemi e nel torello ha avvertito il fastidio. Nella difficoltà troviamo sempre soluzioni. Va dato merito allo staff che lavora in modo importante, e ai calciatori perché lo senti che hanno l'entusiasmo giusto. Siamo in difficoltà numerica".