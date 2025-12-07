Napoli-Juve 2-1, le pagelle: Hojlund devastante, Neres imprendibile. Bene La difesa, Scott stoico

Milinkovic-Savic 6- Nel primo tempo si vede solo per la partecipazione alla costruzione. Incolpevole sul gol.

Beukema 7 - Si piazza al centro destra e legge bene molte situazioni. Utile anche in fase di impostazione.

Rrahmani 7- Segue Yildiz a uomo e lo anticipa per tutto il primo tempo. Entra David ma le cose non cambiano, bravissimo Amir.

Buongiorno 7 - Si piazza sulle piste di Conceicao, si prende un giallo che potrebbe condizionarlo ed invece resta lucidissimo.

Di Lorenzo 7,5 - Sua la palla che aziona Neres sull’azione dell’1-0. Sfiora il gol con un bel colpo di testa.

Elmas 6,5- Deve sostituire Lobotka e ci mette tutta la voglia di questo mondo. Va in pressione alta e prova a gestire il ritmo.

McTominay 7,5- Ha due occasioni clamorose su calcio piazzato, ma è molto sfortunato. Dopo 33 minuti sente un fastidio al gluteo ma stringe i denti e gioca un secondo tempo da guerriero.

Olivera 6- Parte benissimo, con due recuperi importanti in zona difensiva. Subisce un fallo da cartellino rosso da Kalulu. Non impeccabile sul gol dell’1-1. Dal 69’ Spinazzola 7 -. Entra benissimo in campo.

David Neres 7,5 - Parte fortissimo. Mette un pallone al bacio per Scott, che sbaglia. Si ripete per Rasmus che non sbaglia. Salta sistematicamente l’uomo e mette il pallone del 2-1. Dal 79’ Politano 6- Grande applicazione.

Lang 6,5- E’ vivace e si rende utile anche in fase di copertura. Ha una fase calante ad inizio ripresa, ma gioca una gara di grandissima applicazione. Dall’85 Vergara 6,5 - Lucidissimo nel finale.

Hojlund 8,5- Si sblocca con un gran gol, da attaccante vero. Difende tutti i palloni e sfiora la doppietta, su una gran parata di Di Gregorio. Trova il gol vittoria con una zuccata di rapina. Straripante.

Conte 8- Batte pure la Juve e si prende la vetta della classifica. Coraggioso nel cambio Spinazzola-Olivera.