Inizia il conto alla rovescia per De Bruyne: ecco quando può fare le visite mediche

Si avvicina il giorno tanto atteso delle visite mediche di Kevin De Bruyne: domani sera il Belgio tornerà in campo contro il Galles a Bruxelles e i tifosi del Napoli, con la stessa curiosità di venerdì, aspetteranno di vedere all’opera KDB, il colpo tanto atteso per cui mancano ancora pochi passi. Come spiega il Corriere dello Sport in edicola, la partita di domani sarà l’ultimo ostacolo prima dell’ultima curva di una trattativa che, come svelato da De Laurentiis, è partita tre mesi fa grazie al lavoro prezioso del ds Manna, spesso a Manchester per parlare con il capitano del City.

Il quotidiano scrive: "Affare a parametro zero, per il Napoli, con De Bruyne che firmerà un biennale con opzione più ricco bonus al momento della firma. Dopo l’accordo tra le parti, sono entrati in gioco i legali per risolvere gli ultimi dettagli burocratici, come quelli sui diritti d’immagine, e per lo scambio dei documenti. Tutto pronto, attesa per le visite mediche. De Bruyne, 34 anni il 28 di questo mese, potrebbe sostenerle a Roma, alla clinica Villa Stuart, all’inizio della prossima settimana, tra martedì e mercoledì, comunque di rientro dagli impegni con la sua nazionale".