Ultim'ora Napoli-Marianucci, ci siamo! Fissata la data delle visite mediche

Il Napoli è pronto ad un mercato importante per rinforzare la rosa in vista delle quattro competizioni da disputare ed accontentare Conte dopo le garanzie offerte per la permanenza. Non solo investimenti a centrocampo ed in attacco e forse per un portiere, il Napoli ha intenzione di rinforzare - e ringiovanire - anche la difesa. In tal senso presto sarà ufficializzato l’acquisto di Luca Marianucci dall’Empoli.

Il club azzurro e quello toscano hanno definito da tempo l’operazione sulla base di 9 milioni di euro + 1 di bonus. Tutto pronto anche per le visite mediche, programmate per martedì 10 giugno, come riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano. Il classe 2004 firmerà un contratto quinquennale con il Napoli.