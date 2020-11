Insigne e lo spot per il nuovo terzino

(di Arturo Minervini) - Ciak, ci gira. Sembrava uno spot, una vecchia reclame che deve annunciare un cambiamento. Potrebbe chiamarsi ‘C’era una volta la catena di sinistra’, ma sarebbe troppa nostalgia per essere contenuta in un lunedì di nuovo lock-down. Certo, vedere su quella corsia durante Italia-Polonia duettare Lorenzo Insigne ed Emerson Palmieri, qualche pensiero l’ha fatto nascere.

Che bello quell’asse che si sviluppa tutto a sinistra, tra quello che al Chelsea è ormai uno con la valigia ed il capitano del Napoli. E allora fai due calcoli, riavvolgi velocemente il nastro ad ottobre, annoti che tra i Blues ed il Napoli si da poco concluso un affare molto simile che ha portato in azzurro Bakayoko.

Insomma, i rapporti sono buoni, caldi, anzi caldissimi. Perchè proprio col Chelsea il Napoli sta parlando di trovare l’intesa per acquistare il cartellino del centrocampista, già cardine del 4-2-3-1. Discorsi che diverranno presto cifre: 18 milioni pronti a partire da Napoli verso Londra. Lo sappiamo, da cosa nasce cosa e l’occasione fa l’uomo ladro: in queste chiacchierate il club azzurro ha già lanciato qualche ammiccamento, lasciato intendere che si potrebbe anche pensare di allagare il discorso al laterale ex Roma.

Emerson piace a Gattuso, e piace anche ad Insigne. Non c’è bisogno che lo dica in maniera esplicita, lo ha detto il terreno di gioco, in questi casi l’unico spot davvero affidabile sulla compatibilità di calciatori. Ora, non sarà il caso di scomodare quella catena che con Sarri aveva terrorizzato l’Europa, ma sicuramente sarebbe un upgrade significativo da quelle parti…