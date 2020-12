Insigne e quel tatuaggio per far vivere Maradona per sempre

Un’esultanza del Pibe de oro compare sulla coscia del capitano del Napoli: così Lorenzo Insigne celebra il mito argentino. La Gazzetta dello Sport racconta del gesto del capitano del Napoli, che ha voluto omaggiare la memoria di Diego Armando Maradona con un tatutaggio che lo immortala in una famosa esultanza.

"Ha voluto con sé, per sempre. Lo ha voluto sulla pelle, perché diventassero un tutt’uno. Un modo per esprimerne l’amore provato e il dispiacere per la scomparsa prematura, inattesa. Non le ha sapute trattenere Lorenzo Insigne le lacrime quando ha deposto una corona di fiori davanti all’immagine di Diego Maradona, poche ore prima di Napoli-Rijeka. In quei momenti è prevalso l’animo del tifoso, di quel bambino a cui papà Carmine raccontava le gesta del più grande giocatore di tutti i tempi, mentre il piccolo Lorenzo rincorreva un pallone nel cortile di casa. Ora il volto di Maradona se l’è fatto tatuare sulla coscia sinistra. Una piccola opera d’arte, che raffigura l’urlo del fuoriclasse argentino che indossa la maglia del Napoli e che il capitano ha voluto esibire attraverso le foto pubblicate sul profilo Instagram ricevendo migliaia di like".