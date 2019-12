"Insigne ha alzato la voce negli spogliatoi": retroscena del CdS con un Lorenzo incavolato

"Questa volta nello spogliatoio del Napoli regna il mutismo totale: altro che ribellioni e liti varie, nessuno proferisce parola". Così il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta i momenti immediatamente successivi al ko interno con il Bologna, con il quotidiano che svela un interessante retroscena su Lorenzo Insigne, che ha alzato la voce negli spogliatoio per la prestazione della squadra: "Incavolato a dire poco: è lui a rompere il silenzio del post Bologna, di una sconfitta che certifica figuraccia, crisi e necessità di svolta; è lui che prova a scuotere i compagni e a dare la scossa. Sì, ci prova e non si ferma: ma probabilmente è troppo presto. Scaduto. Insigne alza la voce, parla alla squadra, analizza. Da capitano e scugnizzo"