Insigne, problema al flessore venuto fuori nel riscaldamento ma non aveva detto niente a nessuno

Lorenzo Insigne ha abbandonato il ritiro della sua Nazionale per tornare a casa per curare il risentimento al flessore della coscia destra rimediato sabato con la Juve. Per fortuna sono escluse lesioni. L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela un retroscena: l'infortunio non se l'è procurato all'intervallo ma il problema è venuto fuori nel corso del riscaldamento ma, pur di giocare, Insigne ha preferito tacere, nascondendolo ad Ancelotti e al dottore. Ora l'obiettivo di Insigne è recuperare già per la Samp ma, soprattutto, esserci per la prima in Champions col Liverpool del prossimo 17 settembre.