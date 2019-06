Insigne, Raiola e l’effetto domino che può rivoluzionare l’attacco

Battiti d’ali di farfalla che generano uragani, sibilline voci di mercato che possono dare un volto nuovo ad una squadra. Ogni azione ha sempre una conseguenza, reazioni non sempre uguali che è difficile definire aprioristicamente. Succede nelle calde giornate di calcio mercato, quando il dubbio investe il futuro di un uomo simbolo di casa Napoli. È il caso di Lorenzo Insigne, capitano col cuore ferito da tempo e con la tentazione altalenante di provare a confrontarsi con una nuova realtà.

L’effetto Raiola. Da quando Lorenzo ha deciso di affidare i suoi affari ad un vecchio volpone come Mino, inevitabilmente si sono innescate voci su una sua possibile partenza. Chiacchiericcio che non è stato certo zittito da alcune uscite di Aurelio De Laurentiis, che nelle scorse settimane ha svelato che già più volte in passato Insigne avesse chiesto di cambiare aria, forse schiacciato dall’insostenibile peso dell’armatura che indossa chi prova a recitare il ruolo di profeta in patria. Voci che erano diventate fittissime, prima di un incontro apparentemente chiarificatore con Carlo Ancelotti. Voci che ora tornano di grande attualità, con la sensazione chiara e percepibile che il Napoli ascolterebbe con grande interesse un’offerta concreta per il numero 24, ad una condizione:: base d’asta di almeno 60 milioni.

La tentazione spagnola e l’incastro messicano. Su Insigne pare esserci l’Atletico Madrid, che non ha però affondato il colpo e resta spettatore troppo timido della questione. Difficile capire come possa svilupparsi la vicenda e se, sopratutto, negli uffici del Napoli arriverà effettivamente quell’offerta che va vacillare le certezze ed avvia un effetto domino che potrebbe rivoluzionare l’attacco azzurro. Già perché tra gli assistiti di Raiola c’è Hirving Lozano, classe ’95 che sembra essere perfetto per raccogliere eventualmente l’eredità di Insigne. Il messicano del Psv è un pallino di Ancelotti, che pare spingere per avere sia lui che James Rodriguez, ipotesi che Aurelio De Laurentiis aveva già smentito chiarendo che l’uno era l’alternativa dell’altro. A meno che, non arrivi una cessione illustre in attacco. Una cessione che potrebbe coinvolgere proprio Lorenzo insigne…