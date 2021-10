Insigne resta leader anche dal dischetto: in caso di rigore toccherà ancora a lui batterlo

Dopo lo stupendo gol realizzato al Legia Varsavia, Lorenzo Insigne ha ritrovato grande serenità. L'errore da calcio di rigore contro il Torino, il terzo stagionale su cinque tentativi, avevano disorientato il capitano del Napoli. Ma Lorenzo resta leader anche dal dischetto, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, e in caso di penalty andrà ancora lui dagli undici metri:

"A scanso di equivoci, e semmai dovesse accadere in futuro, persino stasera all’Olimpico, se e quando un arbitro fischierà e poi indicherà il dischetto, sarà tutto terribilmente chiaro per le prossime quattro circostanze. Per la serie, fatevene una ragione, Luciano Spalletti ha deciso e il «monello» ha sorriso: potrà sbagliare ad oltranza, non ce ne sarà per nessuno. E così, nel caso in cui gli dovesse arrivare l’opportunità, potrà sempre avvicinarsi con leggerezza a quel pallone e intuire che dentro non ci sarà piombo ma fiducia".