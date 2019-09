Insigne sbotta a Sky: "Poca determinazione? Anche nelle amichevoli diamo il 200%, ci state offendendo! La palla non è entrata!"

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, dopo il k.o. interno preso per mano del Cagliari è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Una sconfitta così fa male, dobbiamo stare tranquilli, vedere dove abbiamo sbagliato insieme al mister, per cercare di non ripetere più errori e cercare di andare avanti. Perdere al 90', all'unica palla gol, fa male. Noi abbiamo attaccato tutta la gara, ora dobbiamo restare sereni e preparare la prossima partita. Al di là del gol, il primo tempo non abbiamo fatto bene. Loro ci hanno chiuso tutti gli spazi, io ho sbagliato un gol, la palla non voleva entrare. Ma se ora ci mettiamo a pensare a tutti gli errori commessi stasera non andiamo avanti".

"Non ti ho visto con determinazione, come tutta la squadra", lo bacchetta Marocchi. Insigne si stizzisce: "Insisti? Anche quando facciamo le amichevoli a Dimaro ci mettiamo intensità. Tu sei stato un calciatore, sentire le tue opinioni fanno male. Dell'intensità di cui parli ce la mettiamo anche a Dimaro. Se voi volete giudicarci così va bene, ma io non ho visto ciò che hai visto tu. Se il tunnel lo facevo bene, tutti a dire Insigne è un fenomeno. Non l'ho fatto bene, Insigne non è buono. Bisogna giudicare tutta la squadra, non un singolo giocatore. Che poi quel tunnel era fatto nell'area avversaria. Se non lo faccio là dove devo farlo? Nella mia area? Sentirsi dire che il Napoli ha giocato con la stessa intensità di Dimaro, è un'offesa per noi che abbiamo dato il 200% secondo me, anche se non si è visto. Per me è offensivo, perché noi abbiamo dato tutto".

Dagli studi Sky giustificano le parole di Marocchi. "Allora ho sbagliato io, ho capito male e chiedo scusa".