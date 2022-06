Insigne: “Spero il Napoli vinca lo Scudetto! Tante pressioni dai tifosi, si aspettavano molto di più da me”

A margine della presentazione ufficiale a Toronto, l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

A margine della presentazione ufficiale a Toronto, l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “L’accoglienza è stata molto bella. Non me l'aspettavo, a partire dai tifosi all'aeroporto. Mi sono sentito a casa perché c'erano tante maglie del Napoli, tanti napoletani e italiani. Per me e la mia famiglia è molto importante, così da darci una mano per inserirci al meglio nel mondo di Toronto".

Sugli obiettivi: “Non vedo l'ora di scendere in campo e aiutare i miei compagni. Le ambizioni sono molto alte. Ora e nei prossimi anni cercherò di dare il 100% per centrare traguardi e conquistare trofei importanti".

Sul Toronto: “La squadra mi ha fatto una buona impressione, già vedendo le partite da casa. Sabato ho fatto i complimenti negli spogliatoi ai ragazzi. Tanti giovani che con noi d'esperienza facciamo un bel mix".

Le pressioni per il contratto e per Giovinco? "Sono abituato, nel calcio europeo ce ne sono molte di pressioni. Soprattutto per uno come me, napoletano che ha giocato 10 anni a Napoli, ho avuto tante pressioni dai tifosi che si aspettavano molto di più da me. Nel bene o nel male ho sempre cercato di dare tutto, anche qui sarà così ma sono sereno e non vedo l’ora di giocare".

Il messaggio ai tifosi del Napoli? "Anche da lontano farò sempre il tifo per il Napoli, sono tifosissimo e seguirò tutte le partite. Spero che possano vincere lo scudetto e festeggiare, i tifosi meritano tanto ed è giusto che sia così".