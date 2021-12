Insigne vicino al ritiro dal calcio (che conta)

Dove va Lorenzo? Che fa Lorenzo? Con chi gioca il prossimo anno Lorenzo? Una domanda che ben presto troverà risposta e tutti gli indizi portano ad una considerazione: Insigne sta valutando concretamente la possibilità di dire addio al calcio che conta.

Possiamo metterci mille lustrini, premi e ricchi cotillons ma nei fatti finire nella MLS vorrebbe dire appendere al chiodo ogni tipo di velleità competitiva. Finirebbe in qualche modo per diventare un eco lontano, uno di quei servizi che vanno in tv che raccontano di fenomeni lontano, come accadeva a Sebastian Giovinco che finiva nei telegiornali delle 13 quando segnava un gol da fuori area e poco altro.

Insigne può andare a Toronto, a Shanghai e pure sulla luna se ritiene sia la soluzione ideale per la sua vita. Chiaramente, andare a Toronto, non può essere e non sarà la scelta migliore per la sua carriera. Sarebbe un punto e a capo, un modo per salutare il calcio che lascia ricordi nella memoria e confinarsi dentro ad un limbo che ai posteri donerà giusto qualche immagine esotica, e poco più.

“In molti a Napoli non mi hanno capito” aveva masticato amaramente Insigne nelle scorse settimane, apparecchiando la tavola per un addio che pare sempre più probabile. Dovrebbe però provare a mettersi dall’altra parte e chiedersi, a questo punto, chi lo ha capito veramente. E cosa ha fatto lui per essere capito. Perchè se dopo un Europeo vinto, e con la prospettiva di prenderlo a zero, nessuna big europea abbia bussato alla sua porta qualche domanda dovrebbe farsela anche Lorenzo.