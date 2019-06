INTEGRALE - Ilicic dalla Slovenia: "Voglio lottare per titoli e trofei. Napoli? Stiamo parlando. Mio agente incontrerà l'Atalanta"

Il Napoli aveva raggiunto l'accordo con Josip Ilicic (come svelato già il mese scorso) ma l'Atalanta, almeno a parole, lo aveva bloccato. Ora cambia tutto. Ai microfoni del media sloveno 'Ekipa24' Ilicic ha parlato del proprio futuro lanciando un messaggio chiaro all'Atalanta. Vi proponiamo la versione integrale: "Il mio manager si sta occupando degli incontri e delle offerte. Resterei all'Atalanta solo con un notevole rafforzamento, per competere per i titoli. Voglio giocare a questo livello. Se l'Atalanta può darmelo, sarò contento, in caso contrario affronterò nuove sfide".

Vuoi qualcosa di più grande? E' difficile parlarne. Capisco che l'Atalanta voglia che io rimanga, tutti vogliono tenermi. Ma la verità è che c'è un altro aspetto. Non ho molto tempo per giocare al livello più alto. Ho raggiunto un punto in cui devo giocarmi tutte le possibilità, ne sono consapevole più di ogni altra cosa e devo pensarci. Una squadra più grande? Ho detto già molto. Ho bisogno di prove, la garanzie che le cose si stanno muovendo nella direzione che voglio: giocare ai massimi livelli, combattere per le cose più grandi ed i titoli. Quest'anno abbiamo giocato con 13 giocatori, ma resterei con una squadra diversa, con 30 giocatori di alta qualità. Non so cosa succederà, ho offerte da squadre del livello che mi interessa. Non ho detto sì a nessuno, ma neanche no".

E' tutto fatto col Napoli? "Non ho firmato nulla, è tutto fatto quando c'è la firma. Si sta semplicemente parlando".

Quando arriverà la decisione? "Nei prossimi giorni il mio manager andrà ad una riunione con l'Atalanta, vedrà quali sono i loro piani. Sapremo quale sarà la migliore soluzione per me".

Offerte interessanti? "Non nascondo che voglio restare in Italia, questo è il mio obiettivo. Sono interessato solo ai migliori club. L'Atalanta è finita in alto, andrò via solo per andare più in alto. Non voglio fare nomi, ma i giornali italiani stanno giocando un buon lavoro (la notizia dell'accordo col Napoli, ndr).

Calcio spagnolo? "Molti ex compagni che sono andati in Spagna mi dicono che lì sarei il re, che sarebbe il mio calcio. Forse hanno ragione, ma sono abituato all'Italia e non cambierei questo ambiente".