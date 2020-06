Inter a casa, il Napoli è in finale di Coppa Italia! Agganciate le 10 finali di Lazio e Fiorentina

Il Napoli è in finale di Coppa Italia! La squadra di Gattuso ha eliminato l'Inter e conquistato la decima finale della storia azzurra (la terza nella gestione De Laurentiis), agganciando Lazio e Fiorentina a quota 10 finali, e nella sfida finale di Roma tenterà l'assalto alla sesta Coppa Italia (per la Juventus invece sarebbe la 14esima). Ieri ha raggiunto la finale la Juventus, eliminando il Milan, e per i bianconeri si tratta della 19esima finale di Coppa Italia della sua storia e punta a migliorare il record nella competizione (con 13 successi e 5 sconfitte al momento). Di seguito nel dettaglio le graduatorie per vittorie e finali giocate

Albo d'oro

13 volte campione: Juventus

9 volte campione: Roma

7 volte campione: Inter, Lazio

6 volte campioni: Fiorentina

5 volte campioni: Milan, Napoli, Torino

4 volte campione: Sampdoria

3 volte campione: Parma

2 volte campione: Bologna

1 volta campioni: Atalanta, Genoa, Vado, Venezia, Vicenza

Finali Coppa Italia

Juventus 19

Roma 17

Milan 14

Inter 13

Torino 13

Napoli 10

Lazio 10

Fiorentina 10

Sampdoria 7

Parma 5

Atalanta 4