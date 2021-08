Inter-Insigne è un bluff! CorSera: “Manovra Marotta per Correa”

Un bluff, bello e buono. Secondo quanto riportato dal sito del Corriere della Sera, l'interesse dell'Inter per Lorenzo Insigne, seppure non smentito dai dirigenti interisti, sarebbe un modo per mettere pressione alla Lazio sul fronte Joaquin Correa, vero prima obiettivo di Marotta su espressa richiesta di Simone Inzaghi. Lotito chiede 35 milioni di euro e con lui non è mai facile trattare. In ogni caso, Insigne potrebbe in un secondo momento rappresentare un'alternativa low cost per completare l'attacco interista.

QUALE FUTURO? - Al netto dell'interesse dell'Inter, il Corriere della Sera nella sua edizione online fa sapere che l'entourage dell'esterno di Frattamaggiore è in contatto con altri club - al momento il PSV e una squadra inglese - per un eventuale trasferimento, ma ad oggi l'ipotesi più probabile che è resti un altro anno agli ordini di Luciano Spalletti, avviandosi così alla naturale scadenza. Per il prolungamento, poi, se ne potrebbe parlare a stagione in corso.