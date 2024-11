Live Inter-Napoli 0-1 (23' McTominay,): vantaggio azzurro con lo scozzese!

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta testuale su Tuttonapoli

28' - Reazione dell'Inter, il Napoli si compatta e chiude.

26' - La punizione di Çalhanoğlu è ribattuta dalla barriera.

24' - Fallo di Rrahmani al limite dell'area di rigore.

23' - GOOOOOL DEL NAPOLI! Traversone dalla bandierina di Kvaratskhelia per Rrahmani che calcia al volo, il suo diventa un assist per McTominay che tocca quasi da zero metri e manda la sfera alle spalle di Sommer.

23' - Corner per gli azzurri.

21' - Ci prova Barella che sfrutta un rimpallo confuso e si coordina in un attimo: destro potente ma fuori di poco.

18' - Entra in ritardo Bastoni che colpisce Rrahmani, niente ammonizione per il centrale italiano.

17' - Clamoroso recupero di Buongiorno che chiude il tiro di Pavard, inseritosi dalla difesa e arrivato ad un passo dal tirare in ottima occasione. Di Marco con una sventagliata spettacolare aveva allargato per Dumfries, l'olandese ha premiato l'inserimento di Pavard che viene fermato solo da Buongiorno.

15' - Prima occasione della gara in favore del Napoli: buon lavoro di Lukaku che serve Anguissa, palla allargata a Kvara che calcia in porta ma Sommer in due tempi ipnotizza il pallone.

13' - Fallo di Çalhanoğlu su Gilmour, sale il Napoli.

9' - Contrasto tra Anguissa e Mkhitaryan, gioco fermo.

8' - Erroraccio di Kvara che prova un tacco in una situazione di pressing e regala una chance all'Inter: il destro di Çalhanoğlu è deviato in corner.

7' - Napoli compatto ed Inter che muove la palla.

6' - Affondo dell'Inter, posizione di offside però di Mkhitaryan

5' - Palla persa da Anguissa, torna il possesso interista.

3' - Lunghissimo giro palla dell'Inter, Gilmour fisso su Çalhanoğlu

2' - Primo tentativo offensivo dell'Inter, il cross di Bastoni è respinto da Rrahmani.

1' - Grande pressing del Napoli in questo avvio di gara.

20.47 - INIZIA LA PARTITA!

20.45 - Il Napoli attaccherà da destra verso sinistra durante il primo tempo.

20.43 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo per l'inizio del match.

20.34 - È ormai tutto pronto, squadre rientrate negli spogliatoi dopo il riscaldamento.

20.27 - Che clima a San Siro: tutto esaurito ed ambiente infuocato. Manca pochissimo all'inizio della gara!

20.20 - A bordocampo è presente anche Geolier! Il noto cantante napoletano seguirà il Napoli come ospite speciale

20.11 - In campo per il riscaldamento anche i nerazzurri dell'Inter!

20.08 - Il Napoli è in campo per la fase di riscaldamento della gara! Applausi dai tifosi azzurri presenti a S.Siro

20.05 - È arrivato il momento del grande match, stasera si accendono le luci del Meazza per la sfida tra l'Inter e il Napoli. Chi vince va in vetta, i nerazzurri provano il sorpasso e ai microfoni di DAZN ha parlato così il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni. "Sicuramente è strano, così tante squadre in pochi punti non c’erano mai state. Tutte le partite sono difficili, questa è una di quelle. Loro conoscono noi e noi conosciamo loro, dopo i quattro gol subiti contro la Juve abbiamo fatto un piccolo switch mentale”

20.02 - Nel pre-partita di Inter-Napoli, il difensore azzurro Amir Rrahmani è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Avete visto sempre giocare il Napoli con moduli diversi. Abbiamo provato diverse soluzioni, ma conta l’atteggiamento con il quale entriamo in campo. Tutte le partite sono importanti e hanno valore. Anche le altre partite saranno importanti dopo questa, valgono sempre tre punti. Il campionato è ancora lungo, speriamo di fare ancora meglio”.

19.45 - ​​Le formazioni ufficiali della gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All Conte.

19.35 - L'Inter è arrivata a San Siro: il pullman accolto da migliaia di tifosi nerazzurri

19.00 - Manca poco per le formazioni ufficiali della gara!

18.30 - Il Napoli indosserà la casacca bianca per la gara di questa sera: tutto pronto a San Siro per l'arrivo delle due squadre.

17.40 - Torna Acerbi questa sera: dopo l'infortunio muscolare rimediato contro la Roma il 20 ottobre, il centrale di difesa ha ottime chance di giocare titolare dopo 2 panchine consecutive contro Venezia ed Arsenal.

17.00 - La Roma esonera Juric dopo il ko contro il Bologna. Il nuovo allenatore debutterà il 24 novembre al Maradona contro il Napoli.

16.55 - ​Vincono Fiorentina e Bologna rispettivamente contro Hellas Verona e Roma, andando a delineare una classifica cortissima in testa alla classifica: Napoli, Atalanta e proprio la Viola in vetta a 25 attendendo Monza-Lazio e il big match di S.Siro.

14.40 - L'Atalanta batte anche l'Udinese e vola in testa alla classifica agganciando proprio il Napoli a 25 punti!

10.10 - Escono dall'hotel Excelsior i calciatori azzurri diretti alla rifinitura finale prima di Inter-Napoli: tantissimi tifosi ad incoraggiare i loro idoli azzurri.

Le ultime sul Napoli - Nessuno stravoglimento per Antonio Conte dopo il brutto ko con l'Atalanta: la stessa formazione confermata in blocco con un solo ballottaggio. Dunque Meret tra i pali, in difesa Rrahmani e Buongiorno in mezzo con capitan Di Lorenzo e Olivera ai lati. In cabina di regia dovrebbe esserci ancora Gilmour e non Lobotka, completano il reparto Anguissa e McTominay. Davanti non si tocca il tridente Politano-Lukaku-Kvaratskhelia.

Le ultime sull'Inter - Mister Simone Inzaghi tornerà con la formazione titolare dopo le rotazioni effettuate contro l'Arsenal. In porta ci sarà Sommer, nel terzetto difensivo Bastoni è sicuro del posto, mentre Acerbi reduce da un infortunio è in ballottaggio con De Vrij e Bisseck insida Pavard dopo la grande prova in Champions. A centrocampo riecco Calhanoglu coadiuvato da Barella e Mkhitaryan, sulla corsia di sinistra agirà Dimarco, dall'altro lato Dumfries è in pole su Darmian. Nessun dubbio davanti sul tandem Thuram-Lautaro Martinez.

Statistiche - Il Napoli ha vinto soltanto uno degli ultimi dieci incroci con l'Inter in Serie A: il 3-1 del maggio 2023 con il Maradona in festa per lo scudetto. Gli azzurri non subiscono gol da quattro trasferte di fila in campionato, dall'altro lato la squadra di Simone Inzaghi tra le mura amiche è sempre andata in rete nelle ultime 28 gare. Romelu Lukaku torna a San Siro da ex per la seconda volta in carriera: la prima con la maglia della Roma a ottobre 2023, nella sconfitta dei giallorossi per 1-0. Lautaro Martinez è rimasto a secco nei precedenti cinque incontri contro il Napoli, in generale negli ultimi otto ha segnato una sola rete ai partenopei.

Il Napoli di Antonio Conte affronta in trasferta l'Inter campione d'Italia in carica: una prova del nove per gli azzurri, che hanno già sbancato San Siro contro il Milan ma ora dovranno dimostrare di saper difendere il primo posto. Infatti il pesante k.o. della scorsa giornata contro l'Atalanta ha permesso ai nerazzurri di piazzarsi a un solo punto dalla vetta: la squadra di Simone Inzaghi ha battuto 1-0 il Venezia grazie anche ad un gol annullato nel recupero ai lagunari, e ora si giocherà le sue carte in quella che sa già tanto di sfida Scudetto.

Amiche e amici di Tuttonapoli buongiorno e benvenuti nella lunga diretta testuale che ci porterà al big match della 12ª giornata di Serie A tra Inter e Napoli. Seguite con noi la gara di San Siro!