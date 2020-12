Inter-Napoli 1-0, le pagelle: prova super e ko folle, azzurri condannati da episodi ed arbitro

Ospina 5,5 - Praticamente inoperoso se non fosse per il grande palleggio da dietro. L'Inter non è mai pericolosa e sull'unica palla in area della ripresa viene anticipato da Darmian.

Di Lorenzo 6,5 - Incredibile la palla gol allo scadere, con diversi compagni anche al centro dell'area, colpendo male il pallone. Non si può però per questo criticare una prova di grandissima applicazione, uscendo bene dal basso ed accompagnando benissimo la manovra e intendendosi bene con Lozano. Spinge fino al 94', anche quando sembra non averne più giocando ininterrottamente da mesi.

Manolas 6,5 - Bada al sodo, chiudendo scappando all'indietro e allontanando il pallone senza fronzoli. Impeccabile in chiusura, dà la sensazione di non poter mai essere superato e la sua amarezza sul rigore è evidente.

Koulibaly 7 - Partita monumentale, annullando totalmente un cliente come Lukaku. Al di là dell'errore di inizio gara, fa ripartire anche l'azione con qualità, pazienza, evitando così di lanciare i nerazzurri in ripartenza.

Mario Rui 6 - Non gioca tantissimi palloni nella prima ora di gioco, venendo usato più che altro da pedina tattica, sempre molto alto per tenere fuori dal gioco Darmian e favorire l'accentrarsi di Insigne. E' autore di buone chiusure e nel finale si sgancia per cross molto interessanti (dall'82' Ghoulam sv)

Bakayoko 6,5 - Ammonioto frettolosamente dall'arbitro, inspiegabilmente invece all'inglese su altri interventi, ma tiene botta, dà copertura, buon fraseggio e con Demme si alterna benissimo nell'oscurare Lukaku (dal 75' Fabian 6 - Gestisce qualche pallone con buona personalità nel finale, quando il Napoli assedia l'Inter alla ricerca del pari che avrebbe meritato. Con qualche spunto manda Lozano e Di Lorenzo sul fondo)

Demme 6,5 - Sempre attento, applicato, toglie qualsiasi linea di passaggio per Lukaku che finisce per uscire dal match per larghi tratti. In uscita è sempre attento e dà anche qualità all'azione (dall'84' Elmas sv)

Lozano 7 - Il migliore in campo. Devastante nei tagli sui cambi di gioco o quando il Napoli attira l'Inter a sinistra e poi lui in uno contro uno fa fuori Young o costringe Bastoni ad uscire senza avere il suo passo. Malmenato, nel gioco duro concesso da Massa, mette palloni al centro a ripetizione e fino all'ultimo scatta e Skriniar (dopo Brozovic) rischiano il rosso.

Zielinski 6,5 - Uno spettacolo nel primo tempo, collezionando tunnel su Gagliardini e Brozovic che si aggrappa anche alla maglietta senza essere ammonito. Taglia benissimo il campo, lanciando Lozano sul lato debole all'uno contro uno. Peccato per il tiro ad inizio gara che avrebbe cambiato il match (dal 75' Politano 6,5 - Buonissimo impatto, superando spesso l'uomo e costringendo Handanovic ad un altro miracolo nel finale su una conclusione quasi a botta sicura)

Insigne 6,5 - Si abbassa, costringendo Barella a stare basso, quasi da play aggiunto e dà qualità alla manovra accentrandosi spesso e costringendo talvolta uno dei centrali ad uscire e mandare in difficoltà il sistema difensivo di Conte. Handanovic gli nega il gol della vita di tacco, poi Massa lo punisce con enorme severità per un "vai a cag..." da diversi metri di distanza.

Mertens sv - (dal 16' Petagna 6,5 - Entra bene in partita, la tipologia di gara bloccata lo aiuta e nell'abbassarsi e fare il lavoro sporco si esalta. Gioca per la squadra, non butta via un pallone e nel finale brucia De Vrij ma manda sul palo un gol che sarebbe stato da grandissimo attaccante)