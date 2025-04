Inter-Napoli, clamorosa ipotesi spareggio: sarebbero due le date possibili

E' sempre più testa a testa tra Napoli e Inter. La squadra di Inzaghi cade a Bologna e si fa rimontare dagli azzurri in testa alla classifica, 71 punti pari, quando mancano appena 5 giornate al termine del campionato.

Può concretizzarsi una clamorosa ipotesi spareggio. L'Inter dopo la sconfitta col Bologna spreca i tre punti di vantaggio che aveva nei confronti del Napoli prima di questo turno ed ora ha un calendario sulla carta più difficile della squadra di Conte. Ma le poche gare che mancano al termine del campionato lasciano aperta l'ipotesi spareggio, che si è verificata una sola volta in Serie A. L'unico precedente vide in campo proprio Inter e Bologna, con i rossoblù che dopo un testa a testa rimontarono i nerazzurri nelle ultime giornate e triofarono sul campo neutro di Roma nella stagione 1963-1964.

Ipotesi spareggio, quando e dove si potrrebbe giocare? Reintrodotto dal campionato 2022/23, ma solo per scudetto e salvezza, nel caso del primo posto lo spareggio si gioca in gara secca. Come da regolamento lo spareggio dovrebbe giocarsi, a meno di motivi di ordine pubblico, in casa della squadra meglio piazzata alla classifica avulsa. I criteri da utilizzare, in questi casi, sono: scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, maggior numero di gol segnati in campionato, sorteggio. Per quanto riguarda Inter e Napoli gli scontri diretti sono terminati pari e con lo stesso risultato (1-1). Si va dunque al terzo criterio che decreta la squadra che giocherà sul proprio campo per la miglior differenza reti generale. In questo caso l'Inter ha un notevole vantaggio: +40 contro il +27 del Napoli. Dunque la sede, a meno di stravolgimenti, sarà lo Stadio Meazza di Milano. Per quanto riguarda le date, ce ne sarebbero due: con l'Inter eliminata in semifinale di Champions League dal Barcellona: il weekend del 31 maggio-1 giugno, con l'Inter in finale di Champions: in infrasettimanale tra l'ultima giornata di campionato e la finale di Champions (27-28 maggio).